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Bir yangın da Ödemiş'te: 3 mahalle tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Ekleme: 3.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 3.07.2025 - 09:38 / Editör: Damla Şen Demirkaya
Bir yangın da Ödemiş'te: 3 mahalle tahliye edildiYangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Bir yangın da Ödemiş'te: 3 mahalle tahliye edildi

3 mahalle tahliye edildi

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.