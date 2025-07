AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti Nazi siyasetine imza atıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria’nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. " açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katil İsrail'in kirli planlarına tepki göstererek, 'Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz.' dedi.Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır.'NETANYAHU HÜKÜMETİ NAZİ SİYASETİNE İMZA ATIYOR'Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir.Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ BİÇİMDE REDDEDİYORUZ!Dışişleri Bakanlığı, İsrailli siyasetçilerin Batı Şeria hakkında provokatif çağrılarına yönelik, 'İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz' açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik söylemleri hakkında açıklamada bulundu. Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği vurgulanan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:'İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir. Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır. Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır. Orta Doğu'da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.'