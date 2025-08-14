Bakan Tunç'tan Özel'e yanıt! 'CHP yalan üretme merkezi haline gelmiştir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "CHP yalan üretme merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanının yargıya yönelik tehdit ve hakaret içeren beyanları yeni değil. CHP son zamanlarda adeta yalan üretim merkezine dönüştü. Hakikat kesinlikle ortadan kalkmaz ama yalan beyanlar mutlaka ortaya çıkar. Biz dedik ki elinizde belgeler varsa hemen yargı makamlarına iletin dedik. Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor.Özgür Özel dünden beri bir beklenti oluşturdu. 'Elimde çok önemli belgeler var, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti çökecek' gibi saçma sapan beyanları tekrar etti. Bugün gördük ki böyle bir şey söz konusu değil. İddiayı araştırma Cumhuriyet savcısının görevidir.Özgür Özel yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Sorumlu bir genel başkan süreci beklemeli. Bu bir adli soruşturma değildir, siyasi soruşturmadır dedi. Yargı sürecinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Manipülasyon CHP Genel Başkanına hiçbir şey kazandırmaz.