Türkiye’nin hamleleri Yunanistan’ı çileden çıkardı! Mavi Vatan’ı hedef aldılar

Yunanistan merkezli Greek City Times, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını 'tehdit' olarak nitelendirip hedef aldı.Geçtiğimiz günlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına seyreden 'Fugro Gauss' gemisinin Türk kıta sahanlığını ihlal girişiminde bulunması Türkiye'nin müdahalesiyle engellenmişti.Yunan gazete, Türkiye'nin, 'Fugro Gauss' gemisini engellemesini hazmedemeyerek, bu hamlenin Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki 'saldırgan' tutumunu yansıttığını iddia etti.Greek City Times, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığındaki egemen haklarını kullanmış olmasını şu küstah ifadelerle hedef aldı: 'GKRY adına seyreden Fugro Gauss araştırma gemisinin engellenmesi, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki stratejisinin en saldırgan yönlerini gözler önüne seriyor.'Yunan gazete, bu olayın münferit olmadığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kendi egemenliğini koruma faaliyetlerinin 'revizyonist' ve 'yasa dışı' bir stratejinin parçası olduğunu ileri sürdü.Haberde, Fugro Gauss gemisinin engellenmesinin Mavi Vatan doktrinine dayandığı belirtildi. Greek City Times, Ankara'nın bu doktrinle GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet rolünü geçersiz kıldığını öne sürdü.Yunan gazete, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını reddederek, bölgenin Türk işgalinde olduğunu ve Ankara'nın bunu meşrulaştırma girişiminde olduğunu iddia etti.Greek City Times, İsrailli analist Shay Gal'in, Israel Hayom gazetesinde 29 Temmuz 2025'te yayımlanan 'Kuzey Kıbrıs aynı zamanda İsrail'in de sorunu' başlıklı makalesine atıfta bulunarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının İsrail ve Yunan çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.Gazete, 'Onun belirttiği gibi (Shay Gal), Türkiye'nin işgal ettiği Kuzey Kıbrıs sadece bir GKRY sorunu değil, 'aynı zamanda bir İsrail sorunudur.'' ifadelerini kullandı.Greek City Times, İsrailli analistlere atıfta bulunarak, 2023'ten bu yana Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in enerji coğrafyasını araçsallaştırarak İsrail'i bir boru hattıyla tuzağa düşürmeye çalıştığını iddia etti. Gazete, bu nedenle, İsrail–GKRY–Yunanistan ittifakının rakip Türkiye karşısında kararlı durması gerektiğini bildirdi.