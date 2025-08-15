73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında bin 695 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçleri, yurt genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyon kapsamında bin 695 şüpheli yakalandı.Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat'ta 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.