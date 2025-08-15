Trump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 15 Ağustos 2025 Trump Putin görüşmesi detayları!

Trump Putin görüşmesi için geri sayım başladı. Dünya liderlerinin yüz yüze yapacağı bu buluşma, içerdiği kritik başlıklar kadar gerçekleşeceği zamanıyla da merak uyandırıyor. Basının ve kamuoyunun gözleri açıklanacak saat ve tarihe çevrilmişken, herkes tek bir sorunun yanıtını arıyor: Beklenen bu önemli görüşme ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, 15 Ağustos 2025 Trump Putin görüşmesi detayları!TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki barış ve silah kontrolü konularını görüşmek üzere bugün Alaska'da kritik bir zirvede bir araya geliyor. Görüşme, Ukrayna'daki üç buçuk yıllık çatışmanın ardından iki liderin ilk yüz yüze teması olacak.Görüşme 22.30'da Alaska'da gerçekleşecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşme, iki lider arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek.ABD'de geçen yıl ikinci kez başkan seçilen Trump, ocakta görevine başlamasından bu yana Putin ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptı.İki lider, Rusya'yı arada sırada ziyaret eden Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla da temaslarını sürdürdü.Witkoff'un 6 Ağustos'ta Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edilmesinin ardından, iki liderin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bir araya geleceği bildirildi.İki liderin Amerikan topraklarında yapacağı ilk görüşmede Ukrayna krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi başta olmak üzere, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.ABD'de 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini üstlenen Trump, Putin ile ilk zirvesini Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Toplantısı kapsamında 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirdi.Yaklaşık iki saat süren görüşmede Suriye ve Ukrayna meseleleri, Kore Yarımadası'ndaki durum, terörle mücadele ve siber güvenlikle ilgili konular istişare edildi.Bu görüşme, Suriye'nin güneybatısındaki gerginliği azaltma bölgesinde çatışmaların durdurulması, Ukrayna meselesinin çözümünü teşvik etmek amacıyla Rusya ve ABD temsilcileri arasında iletişim kanalının oluşturulması, iki ülkenin büyükelçilerinin atanması sürecinin kolaylaştırılması gibi konularda uzlaşıya varılmasıyla sonuçlandı.Rusya ve ABD liderleri arasındaki 2. zirve ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz 2018'de düzenlendi.İki saatten fazla süren görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara özel yer ayrıldı. Zirvede ayrıca nükleer silahsızlanma, Ukrayna'daki durum, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, 'Kuzey Akım-2' Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi konular ele alındı.İkili gündem geniş olsa da zirvede pek sonuç elde edilmedi.