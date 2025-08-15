Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 13 il için alarm verildi: O saate dikkat!

Sıcak hava bu yıl yaktı bunalttı… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Türkiye'de sıcaklıklar 40 derecelerin üzerine çıktı. Yüzde 99 nemle birlikte sıcaklık 45 dereceleri aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili yeni tahminleri açıkladı.SAĞANAK YAĞIŞ VAR!Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği vurgulandı.RÜZGAR ÇOK SERT ESECEK: O TARİHE KADAR DİKKATHalen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ARDI ARDINA FIRTINA UYARISI!Batı Karadeniz'de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile Cuma akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.İSTANBUL DAHİL 13 İL İÇİN SARI KODLU ALARMİstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?Cuma günü az bulutlu, 23°C 30°C sıcaklığında, Nem (%) 48-73 oranında, Rüzgar (km/sa) ise Kuzeydoğudan34 derecesinde esecek.Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, sıcaklık da 23°C 30°C olacak. Nem (%) 41-78 oranındayken, Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan olacak.Pazar günü İstanbul'da açık bir hava yaşanacak. Sıcaklık 22°C 29°C derece olacak. Nem (%) 51-78 oranında olurken, Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 32 olarak diğer günlere göre daha sakin bir gün geçecek.