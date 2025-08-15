Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Karşılıksız eğitim desteği verilecek

Deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği bu yıl da devam edecek. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde özel okulda eğitim gören depremzede öğrencilere, okul ücretlerinin bir kısmını karşılamak amacıyla 33 bin ile 38 bin TL arasında maddi destek sağlanacak.

Depremden etkilenen illerde özel okulda öğrenim gören öğrencilere sağlanan eğitim desteği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek.Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Program kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'nın tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet eden öğrenciler, ilkokuldan liseye kadar farklı kademelerde destekten yararlanabilecek.Özel okulda okuyan öğrencilere belirlenen tutarlarda ödeme yapılacak ve destek miktarları her yıl yeniden belirlenecek.Daha önce ödemeden yararlanmış ve öğrenim gördüğü kademeyi henüz tamamlamamış öğrenciler, yeni dönemde de destek alabilecek.Kapsama, ilkokul 3 ve 4. sınıflar, ortaokul 7 ve 8. sınıflar ile lise 11 ve 12. sınıflar giriyor.2025-2026 dönemi için ödeme miktarları ilkokulda 33.264 TL, ortaokul ve lisede ise 38.880 TL olarak belirlendi.Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Uygulamanın amacı, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak.