İBB soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibine gözaltı

Sabah'ın edindiği bilgilere göre İBB soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü ve firari Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi de gözaltına alındı. Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan Utku Doğruyol'un, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un akrabası olduğu ve kuzen oldukları ifade edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında önemli detaylara SABAH ulaştı.Şüphelilerden 20'sinin firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları, farklı firma ve şirketlerin sahibi olarak Emrah Bağdatlı'nın kontrolünde ihalelere girerek ihaleler aldıkları iddia edildi. Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken, sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi.Utku Doğruyol'un, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un akrabası olduğu ve kuzen oldukları ifade edildi.