Millete hizmet yolunda 24 yıl! AK Parti bugün yaş gününü kutluyor

AK Parti, kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını da yapacağı kutlama programı, il başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk getirildi. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat üyeleri de kutlamada hazır bulunacak.'24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si' sloganı ile kutlamaların gerçekleştirileceği öğrenilirken, kutlamalar kapsamında AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren verdiği mücadeleyi anlatan bir belgesel film ile paylaşılacak.Kutlama programında AK Parti'ye yeni katılımlarında gerçekleşeceği öğrenildi. 9 Belediye Başkanı'nın katılması beklenen programda, 6 CHP'li, 2 İyi Partili ve 1 bağımsız Belediye Başkanının bugün gerçekleştirilecek programda rozetlerinin Cumhurbaşkanı tarafından takılması bekleniyor.AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin tüm alanlarda birçok faaliyet yürüttüğünü belirterek, 'Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümümüz genel merkezimizde bütün İl Başkanlarımızla kutlayacağız. 24 sene içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük icraatlar kazandırdık. Türkiye'yi 5 kat büyüttük' dedi.AK Parti'ye 24 yılda onlarca hükümeti kurduran vatandaşlara teşekkürlerini ileten İnan, 'Onca yıl içerisinde bu kutlu davada tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu kutlu davanın hamurunu yüce milletimiz yoğurdu. 24 sene içerisinde AK Parti dünya siyasetinde sarsılmaz bir marka oldu.Cumhurbaşkanımız 2025 yılında bir dünya markası olarak çalışmaya devam ediyor. AK Parti bütün teşkilatları ile yeni zaferler için hazırlanıyor. Heyecanlıyız. 25'nci yılımızdan da gün alacağız' ifadelerini kullandı.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 24 yıldır 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, '24 ayar altın değerindeki doğum günümüzü kutlayacağız. Cumhurbaşkanımız burada 24'üncü yaşı kutlayan özel bir değerlendirme yapacaktır.Ancak şunu söylemek gerek, AK Parti 24 yaşında olsa da 18 yaşında enerjisiyle yoluna devam ediyor. AK Parti sadece bir siyasi hareket değil bir millet hareketi. 25'inci yıla kadar ilk kez biz bir yıllık çalışma sürecine gireceğiz' şeklinde konuştu.