Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'de Gazze için makale kaleme aldı

İsrail, Gazze'de masumları hedef alıyor...7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 61 binden fazla masumun ölmesine neden oldu.İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ses çıkaran en güçlü ülkelerden olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde de yardımlarını eksik etmiyor.Her platformda Gazze'de yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez El Cezire'de bir makale kaleme aldı.Gazze'de yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in sistematik bir yok etme politikası uyguladığından bahsetti;Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:'İSRAİL ŞEHİRLERİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ'Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajedi, yalnızca bir toprak parçasıyla sınırlı bir çatışma olarak algılanmamalı; aksine, her geçen gün insanlığın ortak vicdanını yaralayan, derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.İsrail'in aylarca süren bombardımanları kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hale getirdi.'SİSTEMATİK BİR YOK ETME POLİTİKASI'Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler enkaza döndü. Gıda, su, sağlık hizmeti ve elektrik gibi temel hizmetler çöktü.Açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi, Gazze'yi tam bir insani çöküşe doğru sürüklüyor.Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 binden fazla Filistinli, İsrail saldırılarında öldürüldü.Bu tablo yalnızca savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir yok etme politikasının da çarpıcı bir kanıtıdır.BATI'YA ELEŞTİRİBöylesine vahim bir tablo karşısında, dünyanın sessizliği veya zayıf tepkileri, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devam etmesinin önünü açmaktan başka bir işe yaramıyor.Batı diğer krizlerde harekete geçmek için acele ederken Gazze'ye karşı ikili bir yaklaşım benimsemesi, ilke ve kurallara dayandığı iddia edilen uluslararası düzenin güvenilirliğini zedeliyor.'İSRAİL YAPTIRIMA MARUZ KALMIYOR'İsrail'in en ufak bir yaptırıma maruz kalmadan hareket edebilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının aşınmasını hızlandırmıştır.