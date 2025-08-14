MSB kaynaklarında Suriye açıklaması! 'SGD şartları yerine getirmedi'

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG'nin anlaşma şartlarının hiçbirini yerine getirmediğini aktaran kaynaklar, 'Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir' dedi.SDG'nin 08 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemlerin Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadığını belirten MSB kaynakları, 'Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır' ifadelerini kullandı.MSB kaynakları açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye Hükümetinin “Tek Devlet, Tek Ordu” çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir.Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz.”