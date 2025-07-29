Sivas'ta yangın paniği! Çok sayıda ev zarar gördü
Sivas’ta Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında 12 ev zarar görürken, alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Son olarak, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana ve köydeki evlere sıçramasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Akıncılar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 12 kerpiç zarar gördü.
Yangın kontrol altına alındı
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Akıncılar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 12 kerpiç zarar gördü.