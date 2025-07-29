Sivas'ta yangın paniği! Çok sayıda ev zarar gördü

Son olarak, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana ve köydeki evlere sıçramasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Akıncılar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 12 kerpiç zarar gördü.