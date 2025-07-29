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Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsü şarampole uçtu

Maltepe'de, iddiaya göre havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada şoförle birlikte 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsü şarampole uçtuKaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsü şarampole uçtu

İddiaya göre, havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsü şarampole uçtu

Kazada şoför ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsü şarampole uçtu

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.