Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.Mahmut Ağa Çıkmazı'ndaki evde yapılan aramalarda 25 Irak, 1 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 2 çocuk ve 3 kadın da yer aldı.Olayla bağlantılı olarak insan kaçakçılığı şüphesiyle biri Filistin uyruklu A.Ç., diğeri Türk vatandaşı S.H.A. gözaltına alındı.Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.