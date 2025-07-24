Rusya An-24 Tipi Uçak Düştü! An-24 Tipi Uçağın Özellikleri Nedir? Rusya An-24 Tipi Uçaklar Güvenilir mi? Rusya An-24 Tipi Uçağın Yaptığı Kazada Kaç Kişi Hayatını Kaybetti? An-24 Tipi Uçak Ne Zaman Üretildi?

Rus medyası, 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu An-24 yolcu uçağıyla doğudaki Amur bölgesinde bağlantının kesildiğini bildirmişti. Gelen yeni bilgilere göre; Rusya'daki uçağın düştüğü belirlendi. Uçağın enkazına ulaşılırken, kurtarılan kimsenin olmadığı kaydedildi.24 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Rusya'nın İrkutsk bölgesinde faaliyet gösteren An-24 tipi bir yolcu uçağı, iniş yaklaşması sırasında teknik arızalar nedeniyle düştü. Öncesinde belli bir süre irtibat kesintisi yaşandı.Kazanın nedeni olarak ön raporlarda motor arızası ve uçuş kontrol sistemlerinde yaşanan aksaklıklar öne çıkıyor.Rusya An-24 uçağının enkazına ulaşılırken, kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi. Uçakta bulunan 49 kişinin tamamı hayatını kaybetti.An-24, Sovyetler Birliği'nde 1960 yılında geliştirildi. 1979'da üretimi durdurulan bu uçaklardan bazıları hâlâ başta Rusya ve Orta Asya ülkelerinde aktif olarak kullanılıyor. Ortalama yaşları 45 yılın üzerinde.Motor:Maksimum yolcu kapasitesi:Menzil:Maksimum hız:Gövde yapısı:Aviyonik sistemler:Hayır. Teknik açıdan modası geçmiş, yedek parça temini zor, arızaya açık bir platform. Özellikle son 10 yılda An-24 tipi uçaklarla ilgili en az 9 büyük kaza raporlandı. Uçakların çoğu ICAO güvenlik sertifikalarını taşımıyor.Yeni uçak yatırımı için bütçe kısıtıBazı kırsal havaalanlarının modern uçaklarla uyumsuz olmasıSiyasi/jeopolitik izolasyon nedeniyle Batı menşeli alternatiflere erişim sıkıntısıAn-24 gibi uçaklar, bugünün ekonomik gerekçeleriyle kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de, orta ve uzun vadede yüksek itibar kaybı, regülasyon dışı kalma riski ve ölümcül kazalarla karşı karşıya kalma olasılığını artırıyor.