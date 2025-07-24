Rusya An-24 Tipi Uçak Düştü! An-24 Tipi Uçağın Özellikleri Nedir? Rusya An-24 Tipi Uçaklar Güvenilir mi? Rusya An-24 Tipi Uçağın Yaptığı Kazada Kaç Kişi Hayatını Kaybetti? An-24 Tipi Uçak Ne Zaman Üretildi?
Rusya An-24 tipi yolcu uçağı ile geçtiğimiz saatlerde irtibat kesilmişti. Rusya basınından gelen son bilgilere göre Rusya An-24 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. An-24 tipi yolcu uçağın yaptığı bu kazada kaç kişi hayatını kaybetti? Rusya An-24 tipi uçak nerede üretildi? Rusya An-24 tipi uçağın özellikleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Rus medyası, 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu An-24 yolcu uçağıyla doğudaki Amur bölgesinde bağlantının kesildiğini bildirmişti. Gelen yeni bilgilere göre; Rusya'daki uçağın düştüğü belirlendi. Uçağın enkazına ulaşılırken, kurtarılan kimsenin olmadığı kaydedildi.
Rusya An-24 Uçağı Neden Düştü?
24 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Rusya'nın İrkutsk bölgesinde faaliyet gösteren An-24 tipi bir yolcu uçağı, iniş yaklaşması sırasında teknik arızalar nedeniyle düştü. Öncesinde belli bir süre irtibat kesintisi yaşandı.Kazanın nedeni olarak ön raporlarda motor arızası ve uçuş kontrol sistemlerinde yaşanan aksaklıklar öne çıkıyor.
An-24 Yolcu Uçağı'nın Yaptığı Kazada Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?
Rusya An-24 uçağının enkazına ulaşılırken, kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi. Uçakta bulunan 49 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
An-24 Tipi Uçak Ne Zaman Üretildi?
An-24, Sovyetler Birliği'nde 1960 yılında geliştirildi. 1979'da üretimi durdurulan bu uçaklardan bazıları hâlâ başta Rusya ve Orta Asya ülkelerinde aktif olarak kullanılıyor. Ortalama yaşları 45 yılın üzerinde.
Rusya An-24 Yolcu Uçağının Özellikleri Neler?
Motor: 2x Ivchenko AI-24 turboprop
Maksimum yolcu kapasitesi: 44–52
Menzil: 1.800 km
Maksimum hız: 500 km/s
Gövde yapısı: Alüminyum alaşım – yüksek yorgunluk riski
Aviyonik sistemler: Analog, dijital modernizasyon yapılmadı
An-24 Tipi Uçaklar Güvenilir mi?
Hayır. Teknik açıdan modası geçmiş, yedek parça temini zor, arızaya açık bir platform. Özellikle son 10 yılda An-24 tipi uçaklarla ilgili en az 9 büyük kaza raporlandı. Uçakların çoğu ICAO güvenlik sertifikalarını taşımıyor.
Rusya, An-24 Filosunu Neden Hala Kullanıyor?
Başlıca nedenler:
Yeni uçak yatırımı için bütçe kısıtı
Bazı kırsal havaalanlarının modern uçaklarla uyumsuz olması
Siyasi/jeopolitik izolasyon nedeniyle Batı menşeli alternatiflere erişim sıkıntısı
Rusya An-24 Tipi Uçakta Her Zaman Risk Var
An-24 gibi uçaklar, bugünün ekonomik gerekçeleriyle kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de, orta ve uzun vadede yüksek itibar kaybı, regülasyon dışı kalma riski ve ölümcül kazalarla karşı karşıya kalma olasılığını artırıyor.
Rusya An-24 Uçağı Neden Düştü?
24 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Rusya'nın İrkutsk bölgesinde faaliyet gösteren An-24 tipi bir yolcu uçağı, iniş yaklaşması sırasında teknik arızalar nedeniyle düştü. Öncesinde belli bir süre irtibat kesintisi yaşandı.Kazanın nedeni olarak ön raporlarda motor arızası ve uçuş kontrol sistemlerinde yaşanan aksaklıklar öne çıkıyor.
An-24 Yolcu Uçağı'nın Yaptığı Kazada Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?
Rusya An-24 uçağının enkazına ulaşılırken, kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi. Uçakta bulunan 49 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
An-24 Tipi Uçak Ne Zaman Üretildi?
An-24, Sovyetler Birliği'nde 1960 yılında geliştirildi. 1979'da üretimi durdurulan bu uçaklardan bazıları hâlâ başta Rusya ve Orta Asya ülkelerinde aktif olarak kullanılıyor. Ortalama yaşları 45 yılın üzerinde.
Rusya An-24 Yolcu Uçağının Özellikleri Neler?
Motor: 2x Ivchenko AI-24 turboprop
Maksimum yolcu kapasitesi: 44–52
Menzil: 1.800 km
Maksimum hız: 500 km/s
Gövde yapısı: Alüminyum alaşım – yüksek yorgunluk riski
Aviyonik sistemler: Analog, dijital modernizasyon yapılmadı
An-24 Tipi Uçaklar Güvenilir mi?
Hayır. Teknik açıdan modası geçmiş, yedek parça temini zor, arızaya açık bir platform. Özellikle son 10 yılda An-24 tipi uçaklarla ilgili en az 9 büyük kaza raporlandı. Uçakların çoğu ICAO güvenlik sertifikalarını taşımıyor.
Rusya, An-24 Filosunu Neden Hala Kullanıyor?
Başlıca nedenler:
Yeni uçak yatırımı için bütçe kısıtı
Bazı kırsal havaalanlarının modern uçaklarla uyumsuz olması
Siyasi/jeopolitik izolasyon nedeniyle Batı menşeli alternatiflere erişim sıkıntısı
Rusya An-24 Tipi Uçakta Her Zaman Risk Var
An-24 gibi uçaklar, bugünün ekonomik gerekçeleriyle kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de, orta ve uzun vadede yüksek itibar kaybı, regülasyon dışı kalma riski ve ölümcül kazalarla karşı karşıya kalma olasılığını artırıyor.