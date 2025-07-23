Polisten kaçtı ceza yağdı! Tam tamına...

Selçuklu ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye 106 bin TL para cezası uygulandı.

Konya ili, Selçuklu ilçesinde sürücü M.C ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süren kovalamacanın ardından M.C’nin alkollü olduğu aynı zamanda daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Sürücüye 106 bin TL para cezası uygulandı.M.C 1.34 promil alkollü çıktıUzun süren kovalamacının ardından yakalan M.C’nin 1,34 promil alkollü olduğu, 6 ay öncesinde alkollü karıştığı bir trafik kazasında ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.106 bin TL para cezası uygulandıSürücüye polis ekipleri tarafından 106 bin TL ceza uygulanırken, işlemler için polis merkezine götürüldü.