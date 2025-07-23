Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye son 5 yılın en sıcağını yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sağlığı da tehdit eden sıcaklara karşı meteoroloji uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 37 derece; İzmir, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Balıkesir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.AKOM'dan yapılan açıklamada ise 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların hafta boyunca 34 ila 37 derece aralığında seyredeceği, bölgesel olarak aşırı değerler (38-40 derece) gözlenebileceği tahmin ediliyor.' denildi.Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba günü İstanbul'da en sıcak gün olacağını belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Şen, 'Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir, 38-40 derece. Dışarı çıkmayın.' ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi'ne de çağrı yapan Şen, 'Sayın valimiz mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.' dedi.İstanbul'da dün Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 dereceyi buldu.Antalya'da hissedilen sıcaklık, nem oranının artmasıyla beraber vatandaşları ve turistleri bunaltıyor. Meteoroloji kayıtlarına göre, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık rekoru 5 yıl önce (6 Temmuz 2020'de) 45 derece ile kırılmıştı. Cuma günü beklenen 45 derece ile bu rekor kırılabilir.Uzmanlar, sıcak havanın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini vurgularken, gün ortasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 37°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 40°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 39°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık