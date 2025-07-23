Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji ve uzmanların uyarısını yaptığı aşırı sıcak Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde termometreler 37-44 dereceleri görecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kronik hastaların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. İşte 23 Temmuz hava durumu raporuna göre en riskli il ve ilçeler...
Türkiye son 5 yılın en sıcağını yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sağlığı da tehdit eden sıcaklara karşı meteoroloji uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 37 derece; İzmir, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Balıkesir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan yapılan açıklamada ise 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların hafta boyunca 34 ila 37 derece aralığında seyredeceği, bölgesel olarak aşırı değerler (38-40 derece) gözlenebileceği tahmin ediliyor.' denildi.
İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba günü İstanbul'da en sıcak gün olacağını belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Şen, 'Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir, 38-40 derece. Dışarı çıkmayın.' ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi'ne de çağrı yapan Şen, 'Sayın valimiz mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.' dedi.
İstanbul'da dün Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 dereceyi buldu.
SICAKLIK REKOR KIRACAK
Antalya'da hissedilen sıcaklık, nem oranının artmasıyla beraber vatandaşları ve turistleri bunaltıyor. Meteoroloji kayıtlarına göre, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık rekoru 5 yıl önce (6 Temmuz 2020'de) 45 derece ile kırılmıştı. Cuma günü beklenen 45 derece ile bu rekor kırılabilir.
MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN!
Uzmanlar, sıcak havanın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini vurgularken, gün ortasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (23 TEMMUZ 2025)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 37°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 39°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık