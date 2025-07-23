Feci Kaza! Ters yönde giden kamyon sonları oldu

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede yaşanan kazada yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, süt taşıyan kamyon ve otomobil çarpıştı. Otomobil ve kamyon çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kazanın olduğu bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olduOtomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü, Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül hayatını kaybetti. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Diğer yandan E.T'nin kontrolündeki kamyonun çalışma nedeniyle bölünmüş yolda ters yönde gittiği iddia edildi. E.T gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.