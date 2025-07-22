Faciadan dönüldü! Turistleri taşıyan otobüs...

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü kontrolden çıktı. Köprü girişinde bulunan demir bariyerleri aşan otobüs, refüje girerek ancak durabildi. Otobüste bulunan 34 yolcu kazayı yara almadan atlattı.Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Şeref D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, köprü girişinde bulunan demir bariyerleri aşıp refüje girerek ancak durabildi.D-400 Karayolu üzerinde Belkıs Köprüsü’nden düşmekten son anda kurtulan tur otobüsünün içinde 34 yolcunun panik yaşadığı bildirildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre yaşanan kazada yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili polis ekip ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.