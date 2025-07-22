Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki son durum alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Temmuz altın fiyatları...