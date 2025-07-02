Çanakkale'de korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti...

Kazanın merkezinde, Balıkesir istikametine ilerleyen ve Umut A. idaresindeki talaş yüklü kamyon vardı. Frenlerinin patlaması sonucu kamyon, Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen dört farklı araca kontrolsüz şekilde çarptı. Sadece araç içindekiler değil, yoldan geçmeye çalışan ve olayla hiçbir ilgisi olmayan yurttaşlar da bu trajedinin hedefi oldu. Kazaya karışan otomobillerdeki Bektaş Duran ve İbrahim Sakin ile birlikte, karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu yaya Subhi El Aziz ve yol kenarındaki bankta otururken kamyonun çarpmasıyla savrulan Satılmış Arslan da yaralandı.Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleler hızla olay yerinde yapılırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ancak ne yazık ki ağır yaralı İbrahim Sakin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyon şoförü Umut A.'nın ifadesi alınırken, kamyonun fren sistemine dair teknik inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.