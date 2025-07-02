Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram altın güne 4.277,85 lira seviyesinden başlarken çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları jeopolitik nedenler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentisi sonucu yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.340,69 dolardan işlem görüyor.
Serbest piyasada gram altın 4.277,85 TL'den, çeyrek altın ise 7.006,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 2 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
2 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.277,38
Satış 4.277,85
2 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.940,00
Satış 7.006,00
2 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.881,00
Satış 14.011,00
2 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.674,00
Satış 27.891,00
2 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.340,29
Satış 3.340,69
Serbest piyasada gram altın 4.277,85 TL'den, çeyrek altın ise 7.006,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 2 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
2 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.277,38
Satış 4.277,85
2 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.940,00
Satış 7.006,00
2 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.881,00
Satış 14.011,00
2 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.674,00
Satış 27.891,00
2 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.340,29
Satış 3.340,69