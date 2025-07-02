25 dönüm ekili arazi küle döndü

Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Aşılarmut köyü yolunda buğday ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Uğurludağ Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangında yaklaşık 25 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.