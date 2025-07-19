Türkiye’ye tam kapsamlı ateşkes teşekkürü! Şara’dan ilk açıklama geldi

Suriye merkezi güçleri ülkenin güneyindeki Süveyda kentine konuşlanmaya başladı.Suriye İçişleri Bakanlığı, 'Suriye güvenlik güçleri Süveyda iline yerleşmeye başladı' açıklamasında bulundu.Suriye Cumhurbaşkanlığı da açıklamanın ardından, Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edildiğini duyurdu.Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'da yerel gruplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye özel bir güç gönderileceğini bildirmişti.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilanının ardından 'Bölgedeki aşiretlere teşekkürlerimi sunuyorum. Suriye ayrılıkçı projelerin sahası değildir. İsrail Süveyda'daki gerilimi tırmandırdı' açıklamasında bulundu.Şara ayırca, Ankara'nın barışa yönelik çabalarından ötürü 'Türkiye'ye desteği için teşekkür ederim' açıklamasında bulundu.Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.