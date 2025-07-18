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Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem oldu. Kandilli, depreme ilişkin ilk verileri duyurdu.

Ekleme: 18.07.2025 - 08:57 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduDeprem kuşağında yer alan Türkiye'de küçük sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre; Kütahya Simav'da saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 5,5 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu