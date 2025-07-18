Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de küçük sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre; Kütahya Simav'da saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 5,5 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.