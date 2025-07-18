İsrail medyasında büyük rahatsızlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı! ‘Terör devleti’ sözleri manşet oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, 'İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığı.' ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek 'Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyeceğiz. Özellikle ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine ulaşamayacaklar.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. Çeşitli İsrailli haber kuruluşları Başkan Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu.Israel National News, 'Başkan Erdoğan sert çıktı: İsrail, Suriye'deki Dürzileri istismar eden bir 'terör devletidir'' başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın İsrail'i eleştiren sözlerine geniş yer verdi.Haberde, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert ifadelerini esirgemediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri 'haydutluk' ve 'yayılmacılık' bahanesi olarak kullandığını, İsrail'i 'kanun tanımayan, açgözlü bir terörist devlet' olarak niteledi.'Israel National News, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert bir saldırıda bulunduğunu ve Tel Aviv'i uyardığını aktardı. Haberde, 'Başkan Erdoğan, İsrail'in eylemlerine son vermemesi halinde vahim sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunarak söylemini daha da sertleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.Haberde ayrıca, Erdoğan'ın 'Bu aşamada bölgemizdeki en büyük sorun İsrail'in saldırganlığı… Canavar derhal durdurulmazsa, önce bölgemizi, sonra da dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecektir.' sözlerine de yer verildi.National News, Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının, son yıllarda yaptığı bir dizi İsrail karşıtı açıklamanın son halkası olduğunu belirtti.Srugim haber sitesi de 'Başkan Erdoğan'ın, 'İsrail bir terör devletidir, Dürzileri saldırı bahanesi olarak kullanmıştır' sözlerini haberine taşıdı.Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail'i hedef aldığına vurgu yapılarak, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Suriye'de meydana gelen saldırıların ardından perşembe akşamı bir kez daha İsrail'e saldırdı.' ifadeleri kullanıldı.Srugim haberinde, Başkan Erdoğan'ın, 'İsrail kanunsuz, pervasız, şımarık ve ilkesiz bir terör devletidir' sözlerine yer verdi.Times of Israel ise, Başkan Erdoğan'ın, İsrail'i 'terör devleti' olarak tanımladığına vurgu yaparak, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olduğunu belirtti.Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail'in saldırganlığını eleştirmesi üzerine, 'Başkan Erdoğan, İsrail'in eylemleriyle barışı istemediğini gösterdiğini savundu' ifadelerine yer verildi.