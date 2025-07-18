Bakan Bayraktar duyurdu! 'İlk dört modern enerji filosunu arasına giriyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna eklenecek iki yeni nesil derin deniz sondaj gemisiyle, dünyanın en gelişmiş dört enerji filosundan biri olacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı yeni gemiler hakkında X üzerinden açıklama yapan Bakan Bayraktar, enerji filosunun yalnızca gemi sayısıyla değil, teknolojik donanımı ve kabiliyetiyle de güçlendiğini vurguladı.Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Filomuz büyüyor, Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz. Bu yeni takviyelerle, Türkiye olarak dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun.Paylaşımda yer alan videoda, Türkiye'nin 6 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 4'üncü sıraya yükseldiği bilgisi de yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin mevcut durumda 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılacağını açıkladı.