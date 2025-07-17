Katil Netanyahu'dan alçak plan! Dürzileri bahane etti Suriye'ye saldırdı

Gazze'de soykırıma devam eden, bölgedeki birçok ülkeye saldıran İsrail, gözünü Şam'a dikti. Dürzileri bahane eden Netanyahu, Başkanlık Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.Bunu gerekçe gösteren İsrail dün Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İsrail Ordusu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırıyı teyit ederken 'Suriye rejiminin Başkanlık Sarayı alanındaki bir askeri hedef vuruldu' denildi.Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamada Savunma Bakanlığı binasına en az iki SİHA saldırısı düzenlendiğini ve yetkililerin binanın bodrum katına sığındıklarını söyledi. İsrail medyasında işgal ordusunun Suriye'de 'birkaç gün sürecek bir çatışmaya' hazırlandığı bildirildi.Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 62 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Kesve ve Dera'da hava saldırıları düzenledi. İsrail uçakları, askeri yerleşkelerin de bulunduğu Kesve bölgesini, Dera'daki 132. alayı ve Dera valisinin evini hedef aldı. İşgalci İsrail yönetimi, Suriye'de 160'tan fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, 'İsrail'in başta Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz' ifadesine yer verildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgenin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıların, Suriye'nin barış ve istikrarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM toplantısı için bulunduğu New York'ta gelişmeleri değerlendirdi. Bölge ülkeleriyle yakın diyalog içinde olduklarını kaydeden Fidan, 'Bu konudaki görüşlerimizi ve önerilerimizi istihbarat teşkilatımız üzerinden İsraillilere de ilettik. Burada bir istikrarsızlık istemediğimizi, özellikle güneyde olan ve sivil bir takım zayiatlarla sonuçlanan, kimsenin tasvip etmediği olayların, merkezi yönetimin bölgede bir güvenlik sağlayıcı tedbiri olmadığı sürece çözülemeyeceğini herkes biliyor' dedi.Bölgedeki Dürzilerin bir kısmının İsrail tarafından provoke edilip desteklenmesinin de kabul edilemeyeceğini belirten Fidan, 'ABD'yle beraber de çalışarak umarım bir ateşkes sürecine gireceğiz' diye konuştu. İsrail'in politikalarının sadece bölge için değil kendisi için de tehlikeli olduğunu kaydeden Fidan, YPG'nin de bölgedeki karışıklığı fırsat bilerek istenmeyen bir duruma girişmesinin büyük bir risk olacağı uyarısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin bu konuda kaygılı olduğunu ve taraflarla telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. Rubio 'Çok kaygılız ve umarım bugün ilerleyen saatte güncellemeler alırız. Ama çok kaygılıyız' dedi ve ülkesinin çatışmaların durmasını istediğini söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Şeybani ile görüşmesinde İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede ise İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti. Şam, Süveyda'da dün bir kez daha ateşkese varıldığını duyurdu.Uzmanlara göre İsrail yönetiminin hedefi Suriye'yi parçalamak. Bölgede başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Suriye'nin egemenliğinden yana. ABD de Trump yönetimiyle birlikte Türkiye'nin çizgisine yakın hareket ediyor. Ancak Tel Aviv yönetimi her fırsatta Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik saldırılar yapıyor. Son saldırılarında Dürzileri bahane eden İsrail, SDG'nin de Şam yönetimne dahil olmasını engellemeye çalışıyor. İsrail yönetimi, Beşar Esad rejiminin geçtiğimiz aralık ayında çökmesinden bu yana Suriye'deki işgalini genişletiyor. Golan Tepeleri'nden başkent Şam'a kadar karadan ilerleyen İsrail, yeni Suriye yönetiminin güçlenmesini engellemek için havadan ve karadan saldırıyor.