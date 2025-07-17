FETÖ’nün Pensilvanya’daki ihanet yuvası! Sessiz ama hala aktif...

FETÖ'nün ihanet yuvasının önünde Sabah-Ahaber için anons hazırlıkları yapılırken ekip sürekli olarak tacize uğradı. Özellikle aracın konut sınırları içerisinde konumlandırılmaması yönünde dolaylı baskılar hissedildi. Yayın aracı çevresinde şüpheli araçlar dolaştı, plakalar kontrol edildi ve kimlik tespitine yönelik gözlemler yapıldı. FETÖ elebaşı Gülen hayattayken karargah sıkı güvenlik önlemleri altındaydı. Giriş kapısı önünde sürekli devriye gezen polis ve FBI araçları dikkat çekerdi.Ancak şu anki durumda yalnızca özel güvenlik görevlisinin bulunduğu gözlemlendi. Bu, yapının görünürdeki koruma düzeyinde belirgin bir azalmaya işaret ediyor. Canlı yayın sırasında karargahın tam karşısındaki yol kenarında, kapıyı arkamıza alarak anons yapmaya çalıştığımız sırada bir özel güvenlik görevlisi yanımıza gelerek agresif bir dille bölgeyi terk etmemizi istedi. Kimliğimi açıklayıp Beyaz Saray muhabiri olduğumu belirtmem üzerine görevli geri çekildi. Ancak bu durum, yapının çevresine yönelik hâlâ bir tür kontrol mekanizmasının sürdüğünü ortaya koyuyor.FETÖ mensuplarının geçmişte gazetecilere yönelik saldırıları bilindiği için bu çalışmaya özel güvenlik tedbirleri alındı. Yayın aracının önüne yerleştirilen kamera, hem faaliyetlerimi hem de olası saldırıları kayıt altına almak için hazırdı. Ayrıca ekip arkadaşlarımdan biri aracın içinde kalıp bölgedeki tüm hareketliliği baştan sona kayıt altına aldı. Herhangi bir provokasyon ya da saldırı ihtimaline karşı elimizde delil olması, ABD polisi nezdinde şikayetlerin ciddiyetini artıracaktı.Karargahın bulunduğu bölge, arazi ve mülk değeri açısından milyonlarca dolarlık bir alan. Hala bu dev bölgenin masraflarının nasıl karşılandığı ve kimler tarafından finans edildiği oldukça dikkat çekici. FETÖ lideri Gülen'in ölümünden sonra fiziksel güvenliğin azalmış olması dikkat çekse de, karargaha giriş çıkış yapan Türk vatandaşlarına benzeyen şahıslar, yapının tamamen pasifize olmadığını düşündürüyor. Bu da FETÖ'nün ABD topraklarındaki varlığının şekil değiştirerek sürdüğü izlenimini güçlendiriyor.FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezi, liderinin ölümünün ardından kamuoyunun gözünden uzaklaşmış görünse de, izlenen davranışlar ve güvenlik politikaları yapının hâlâ aktif olduğuna dair ipuçları veriyor. Yayın faaliyetleri sırasında yaşanan baskılar ve izlenme çabaları, örgütün medyadan rahatsızlık duyduğunu ve içerideki varlığını görünür kılmaktan kaçındığını ortaya koyuyor.