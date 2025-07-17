Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Doğum günü kutlamasından dönen kadın...
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, doğum günü kutlamasından dönen 22 yaşındaki genç kadın birlikte yaşadığı 30 yaşındaki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan talihsiz genç hayatını kaybederken, kaçan saldırgan için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın (30) silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.