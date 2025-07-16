Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası gerileyen altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 4.315,92 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Piyasaların merakla beklediği ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. TÜFE Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte gerileyen altın yeni güne yukarı yönlü başladı.Serbest piyasada gram altın 4.315,92 TL'den, çeyrek altın ise 7.071,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 16 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.315,47Satış 4.315,92Alış 6.992,00Satış 7.071,00Alış 13.984,00Satış 14.141,00Alış 27.882,00Satış 28.153,00Alış 3.333,55 dolarSatış 3.333,85 dolar