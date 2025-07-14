Mars'tan kopan parça satışa çıktı! İstenilen rakam dudak uçuklattı

Dünyada bugüne dek keşfedilen en büyük Mars parçası, New York'ta düzenlenecek bir müzayedede satışa çıkarılıyor. Yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki kaya parçası için şimdiden birçok kişi sıraya girdi. Satış için istenilen rakam ise dudak uçuklattı.Kaya parçası için satış fiyatı ise 2 ila 4 milyon dolar olarak belirlendi.Müzayede evinin açıklamasına göre “NWA 16788” adı verilen bu göktaşı, Mars'a çarpan devasa bir gök taşı sonucu gezegen yüzeyinden koparak uzaya savruldu. Yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya'ya ulaşarak Sahra Çölü'ne düştü. Taş, Kasım 2023'te Nijer'de bir göktaşı avcısı tarafından bulundu.Parça, şu anda Dünya'da bulunan Mars kökenli materyalin yaklaşık yüzde 7'sini tek başına oluşturuyor. Parçanın boyutları ise 38 cm x 28 cm x 15 cm.