Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muzaffer Nine'ye ziyaret! İki evladını ve damadını şehit vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehit aileleri ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında iki oğlu ile bir damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, şehitler için dua okuyup rahmet diledi.Şehit annesi Muzaffer Gülşen, baş örtüsüne sardığı bir miktar parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emanet ederek 'Bu parayı Filistin'deki çocuklara gönderin' dedi.Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbetine giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu. Oğullarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.Acısının hala ilk gün gibi olduğunu belirten Gülşen, 'Acılı gün geçiyor, dayanılmaz ama dayanıyoruz ne yapalım. Allah güç veriyor da dayanıyoruz. 9 yıl olacak bu yıl' diye konuştu. Sık sık kabristana ziyarete gittiğini söyleyen Gülşen, 'Gece bile gittim mezara. Oturdum ağlıyordum, söylüyordum ve onlarla konuşuyordum, uyuyakalmışım. Evde sanıyorum kendimi. Gece mezarlığa gidilir mi? Ben duramadım. Konuşun benimle dedim. Ağla bağır söyle, hak olmuyor' ifadelerini kullandı. Evinde oturduğu koltuğun karşısına çocuklarının fotoğrafını koyan Gülşen, orada akşama kadar onları izlediğini ve başka yere oturmadığını kaydetti.