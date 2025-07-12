Kraliçe arı kaçtı! Arılar şehir merkezini istila etti

Iğdır'da kovandan kaçan kraliçe arı şehir merkezine geldi. Kraliçe arıyı takip eden diğer arılar da şehir merkezini istila etti. Bir çam ağacına konan yüzlerce arı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Iğdır'da bal üretimi için kullanılan kovanlardan kaçan kraliçe arı, şehir merkezine gelerek bir çam ağacına kondu. Kraliçe arıyı takip eden diğer bal arıları da onun peşinden gelerek ağacı sarması, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.Olayın ardından arıların sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş, durumu fark ederek yanında getirdiği boş kovanla arıları geri toplamaya çalıştı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, arıcının arıları toplamak için büyük çaba harcadığı ve işlemin hayli zahmetli geçtiği görüldü. Arıcının çabalarıyla arılar kademeli şekilde kovana geri alındı.