İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri mezuniyet törenlerini Şehzadebaşı Camii'nde gerçekleştirdi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri mezuniyet törenlerini bu yıl anlamlı bir mekânda, Şehzadebaşı Camii'nde gerçekleştirdi. Anadolu'nun dört bir yanından gelerek İstanbul'da hukuk eğitimi alan öğrenciler, yıllarca süren emeklerinin karşılığını mezuniyet belgeleriyle aldı.Camii'nin İstanbul Üniversitesi yerleşkelerine yakın olması nedeniyle tercih edilen bu manevi atmosferdeki törene öğrenci aileleri, akademisyenler ve camii cemaati yoğun ilgi gösterdi.Tören sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Anadolu'muzun bağrından, baba ocağından ilim tahsil etmek üzere İstanbul'umuza gelen yavrularımızın mezuniyet törenini camimizde gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi fakültelerine yakınlığı dolayısıyla camimizde sıklıkla karşılaştığımız bu gençlerimizin, Türkiye'nin adalet teşkilatında hâkim ve savcı olarak önemli görevler üstleneceklerine yürekten inanıyoruz. Mezun olan evlatlarımızı tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyoruz.”Manevi atmosferiyle farklı bir mezuniyet deneyimi yaşayan öğrenciler, gelecekte adaletin temsilcileri olarak görev alacakları bu yeni döneme dualar eşliğinde uğurlandı.