O ilçede yasaklandı! Kimse denize giremeyecek

Yaz aylarında sahillerde ve denizlerdeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.Beykoz Kaymakamlığı, ilçede dalga boyu yüksekliği nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Beykoz Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki sahillerde dalga boyunun artması sebebiyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığını bildirdi.Açıklamada, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:“İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”