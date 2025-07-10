Dere kurudu, göl çekildi! Bölge halkı kara kara düşünüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi kurudu. Şoke eden görüntülerin ardından bölge halkı kara kara düşünmeye başadı. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan ve İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi'ni görenler şoke oldu. Uzun süredir yağış almayan bölgede Çakırca (Karasu) Deresi kurudu. Kuraklık, hem dereyi hem de İznik Gölü'nü tehdit ediyor.Derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü aktaran Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır isimli vatandaş, ' Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda' diye konuştu.İznik Gölü'nü besleyen en büyük su kaynaklarından biri olan Çakırca deresinin kuruması İznik Gölü'nde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Tarımla uğraşan bölge halkı ne yapacağını kara kara düşünüyor.