Bedelli askerlik ücreti için rakam kesinleşti! 2025 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı için memur zamlarının açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte 2025 bedelli askerlik ücreti...Memur zamlarının belirlenmesinin ardından gözler bedelli askerlik ücreti için açıklanacak rakama çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur' denildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.Memur maaşlarına yapılan %15,57 zamla bedelli askerlik ücreti 243 bin 035 TL'den 280 bin 850 lira 64 kuruşa yükseldi. Bedelli askerlik ücreti memur katsayısına göre belirleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklaması ile ücret kesinleşmiş oldu.