Devlet Bahçeli'den Leman'ın skandal karikatürüne tepki! Sözde derginin saldırısını lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli, Leman'ın Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal karikatürüne tepki gösterdi. Bahçeli, 'Sözde mizah dergisinin saldırısını lanetliyorum' dedi.Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:Sözde mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.8 Eylül'den bir gün sonra 9 Eylül'e bir ve bütün olarak ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır. CHP, artık kartel partisidir.Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK'nın silah bırakması sağlanmalı.Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından, kongrelerin gölgelenmesine kadar en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması, günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez haldedir.CHP'nin 38'inci kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim.Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsattır.CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak kadar çizmeyi aşmıştır. Dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.CHP'nin geleceğini dış güçlerin insaf ve merhametine terk edenlerin Kuva-i Milliye'den, kuva-i milliyetsizliğe geçiş yapmaları oldukça üzücüdür. CHP'nin başkalaşarak iç işgal çephesinin iştahını kabarttığını da değerlendiriyoruz. Muhataplarını samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın.