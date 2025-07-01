Alçak karikatürist Doğan Pehlevan'ın sicili kabarık! Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etmiş

'Mizah' adı altında İslam dinini ve değerlerini hedef alan Leman dergisi, geçmişte olduğu gibi yine büyük bir skandala kalkıştı. Sözde dergi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'nın karikatürünü çizerek büyük bir provokasyona imza attı. Skandal karikatür, sosyal medyada da büyük tepki toplarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı.Peygamber Efendimizi ve İslam dinini alenen aşağılayan alçak karikatürist, skandalla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.Karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın sicilinin kabarık olduğu öğrenildi. Pehlevan'ın geçmişte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit ettiği ve İslam'ı hedef aldığı ortaya çıktı. Pehlevan'ın 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine de destek veren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Darbe girişimi sırasında Pehlevan'ın X hesabından, '15 Temmuz Kerizler Köprüsü', '15 Temmuz Caniler Köprüsü' ve 'Prime Time'da darbe' şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.Darbeye destek veren hain karikatüristin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Birgün Gazetesi'nin haberini alıntılayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Kim sıkacak ilk kurşunu bu düşmana..' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.Pehlevan'ın başka bir paylaşımında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak 'Vatan haininden cumhurbaşkanı olmaz' dediği tespit edildi.İşte Doğan Pehlevan'ın skandal paylaşımları: