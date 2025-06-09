Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yaz mevsimi her geçen gün etkisini daha da hissettirirken bugün bir bölge hariç yurt genelinde güneş yüzünü bol bol gösterecek. 8 ilde ise yer yer gök gürültülü olmak üzere kuvvetli yağmur geçişleri görülecek.Yapılan uzman değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı'nın son günü yani bugün yurdun Doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojik verilere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bugün rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte il il hava durumu tahminleri...BALIKESİR 32°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 36°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutluAFYON 32°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 34°C Parçalı ve az bulutluMANİSA 38°C Parçalı ve az bulutluADANA 34°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutluHATAY 31°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 35°C Parçalı ve az bulutluANKARA 33°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 34°C Az bulutlu ve açıkKONYA 33°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 31°C Az bulutlu ve açıkBOLU 29°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE 30°C Az bulutlu ve açıkSİNOP 30°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açıkAMASYA 34°C Az bulutlu ve açıkRİZE 25°C Az bulutlu ve açıkSAMSUN 26°C Az bulutlu ve açıkTRABZON 23°C Az bulutlu ve açıkERZURUM 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 35°C Az bulutlu ve açıkVAN 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 37°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 35°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 39°C Az bulutlu ve açık