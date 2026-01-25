Ebubekir Şahin, Türk Telekom CEO'su olur olmaz kızının istifasını istedi

ski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ekim 2025'te Türk Telekom şirketinde CEO olarak görev almaya başlamıştı.Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın haberine göre; Şahin göreve gelir gelmez ilk iş olarak, Türk Telekom İnsan Kaynakları Departmanı'ndan çalışan kızı Zeynep Melike'nin istifasını istemek oldu.Pehlivan'ın paylaştığı bilgi sonrası Şahin'le görüşen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, meselenin detaylarını sordu.Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan'a verdiği cevapta, 'Kızım Zeynep Melike, 1 yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom'da göreve başlamıştı. Telekom'a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom'da da yapmam.' dedi.Ebubekir Şahin, 1974'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamlayan Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu, 2002'de de Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.Sırasıyla Şahin, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde memur, Refah-Yol hükümetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, RTÜK Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerinde bulundu.Ebubekir Şahin, 2011-2014 yıllarında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, 2014-2017 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yapmasının ardından, 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017'de yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi.Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23 Ocak 2019'da yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Ebubekir Şahin, 18 Ekim 2023'te yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.Şu anda ise, Türk Telekom CEO'su olarak kariyerini sürdürüyor.