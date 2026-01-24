Ekonomide Yeni Dönem! Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gece saatlerinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise durağandan pozitife güncellendiği bildirildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti.Yeni kararla birlikte Aralık 2021'de hayata geçirilen uygulamada sona gelindi.Vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20'ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16'ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14'e yükseltildi.Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14'e çıkarıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ekonomi alanında son veri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.'Üç olumlu gelişme' notunu düşen Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.