Ubisoft Çalışanları İsyan Etti!

Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Şirket içinden gelen raporlara göre, çalışanlar ile üst yönetim arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Personelin şirket içi iletişim kanallarında yöneticileri açıkça utandırdığı ve ağır eleştiriler yönelttiği belirtiliyor.Yaşanan bu huzursuzluğun temelinde, şirketin son dönemde aldığı radikal yeniden yapılanma kararları yatıyor. Tencent desteğiyle kurulan Vantage Studios ve operasyonların beş farklı Yaratıcı Ev altında toplanması, şirket kültüründe büyük bir deprem etkisi yarattı.Sektörün güvenilir kaynaklarından Tom Henderson, 21 Ocak tarihinden itibaren şirket içi mesajlaşmaların öfkeli çalışanların şikayetleriyle dolup taştığını bildirdi. Birçok personel, son tasarruf tedbirlerini ve yapılanma kararlarını bardağı taşıran son damla olarak nitelendiriyor.Mevcut atmosferin büyük bir yetenek göçüne işaret ettiği konuşuluyor. Planlanan resmi işten çıkarmalardan bağımsız olarak, birçok deneyimli çalışanın şimdiden yeni iş arayışına girdiği ve şirketten ayrılmaya hazırlandığı ifade ediliyor.Yönetimin aldığı haftada 5 gün ofise dönüş zorunluluğu, çalışanlar tarafından gizli bir işten çıkarma stratejisi olarak yorumlanıyor. Bamboo HR tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yöneticilerin dörtte biri bu tür zorunlulukları gönüllü istifayı teşvik etmek için kullanıyor. Ubisoft şirketinin de tazminat ödemeden kadro küçültmek için bu yolu seçmiş olabileceği düşünülüyor.Hisse senedi tabanlı ödemelerin değer kaybetmesi de çalışan memnuniyetsizliğini artıran bir diğer faktör. Şirket hisselerinin son 15 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, özellikle kıdemli personelin elindeki maddi kazanımları eritiyor ve yetenek tutmayı zorlaştırıyor.Şirketin yaşadığı mali kriz sadece çalışanları değil, projeleri de vurdu. 17.000 üzerinde çalışanı bulunan yayıncı, Prince of Persia: The Sands of Time Remake dahil olmak üzere altı oyunu iptal etti. Ayrıca Assassin's Creed 4: Black Flag Remake olduğu tahmin edilen yapımların da aralarında bulunduğu yedi proje bir sonraki mali yıla ertelendi.Yatırımcıların güvenini kaybeden ve borçlanma maliyetleri artan şirket, operasyonel verimliliği artırmak adına personel sayısını düşürmeye kararlı görünüyor. Ancak bu sürecin şirket kültürüne verdiği hasarın telafisinin zor olacağı öngörülüyor.