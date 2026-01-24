Dün Yeşil Alan Bugün İmar! Levent Sakinleri Rant Değil Nefes İstiyor

İstanbul'un kalbi Levent'teki 36 bin metrekarelik dev arazi, 15 Ocak 2026 tarihli oturumda alınan kararla, 'yeşil alan' statüsünden çıkarılarak 3 emsal yapılaşma hakkıyla imara açıldı. İmar kararı rant tartışmalarının odağına yerleşti. Bölge halkı karara tepki gösterdi.AK Parti grubunun İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemde 15 Kasım 2019'da 'yeşil alan' ilan edilen Levent'teki eski İETT Garajı'na ait 36 bin metrekarelik dev arazi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veto hakkını kullanmıştı.16 Ocak 2020'de AK Parti grubunun 'ısrar kararı' ile yeşil alan statüsü tescillenmiş ve konu yargıya taşınmıştı. Son yerel seçimlerin ardından Meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle birlikte, bölgenin imar planları yeniden masaya yatırıldı.15 Ocak'taki oturumda; daha önce 'yapılaşmaya açılmasın' eylemlerine konu olan arazi için İstanbul'daki en yüksek inşaat yoğunluklarından biri olan 3 emsal kararı alındı. İmar planıyla 2 milyar dolarlık (86.58 milyar TL) rant oluşturuldu. Bu hamleyle, alanın yaklaşık 6 yıl süren 'yeşil alan' niteliği fiilen sona ermiş oldu.Kararın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar bölgedeki tek boş alanın imara açılmasına tepki gösterdi:Yücel Takmaz: Bu alanın imara açılması, yeni yüksek yapılarla yapılaşmaya konu edilmesi kesinlikle doğru değildir. Büyükdere Caddesi ve çevresi, yıllardır artan yoğunluk, gökdelenler ve trafik yükü nedeniyle zaten ciddi bir baskı altındadır.Yeni bir yapılaşma, bölgenin taşıma kapasitesini daha da zorlayacak ve yaşam kalitesini düşürecektir. Asıl ihtiyaç, bu alanın kamusal fayda gözetilerek değerlendirilmesidir. İETT garajı ve otopark işlevleri yerin altına alınarak çok katlı bir yeraltı otoparkı yapılabilir.Alt katlarda İETT garajı ve otoparklar yer alırken, üst bölüm tamamen sosyal ve kamusal alan olarak düzenlenebilir. Basketbol sahaları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler oluşturulabilir.Böylece hem Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sanayi ve Gültepe gibi çevre mahallelerin sosyal alan ihtiyacını karşılar hem de Büyükdere Caddesi boyunca yaşanan otopark sorununa kalıcı bir çözüm sunar.Emrah Savaş: Bu bölgede başka boş alan yok. Park olacaktı burası, olması gereken de zaten bu. Bir tane açık alanımız kalmış, orası da yapılaşmaya açılmasın. Burası bölge halkının acil ve önemli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmeli. Otopark yapılır, deprem anında sığınılacak korunaklı yeşil alan, sosyal alan olabilir.Muhammed Akar: Buranın AVM'ye değil nefes alabileceği kamusal alanlara ihtiyacı var. Gün boyu işyerimdeyim; akşam çocuğumu alıp güvenle oyun oynayabileceği, yeşil alanı olan bir yer arıyorum. Ama Levent gibi İstanbul'un merkezinde bu imkân neredeyse yok.İlhami Akar: Burası yıllardır mahallelinin nefes aldığı, afet anında toplanma alanı olarak gördüğü bir yerdi. Kim gelirse gelsin 'yeşil alan korunacak' dendi. Şimdi tam tersi yapılıyor. Rant uğruna kimseye sorulmadan karar alındı. Karşıyım.Daha önce park ve yeşil alan olarak planlanan, afet toplanma alanı niteliği taşıdığı belirtilen araziyle ilgili yapılan plan değişikliğine yönelik tepkiler sürerken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Şehir Plancıları Odası'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.