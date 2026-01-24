ABD'nin Boşluğunu Suriye Dolduracak! Türkiye'nin Savunduğu 'Tek Devlet Tek Ordu' Süreci Güçleniyor

ABD'nin, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonun ardından Suriye'deki askerlerini tamamen çekmeyi değerlendirdiği iddia edildi.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı.Çekilme ile ilgili yapılan yorumlarda ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle oluşacak boşluğu terör örgütlerine karşı gücünü ve rüştünü ispatlayan Suriye ordusunun dolduracağı belirtiliyor. Bu sürecin Türkiye'nin dile getirdiği 'tek devlet, tek ordu' stratejisiyle uyumlu olacağı ve Suriye'nin üniter yapısını güçlendireceği vurgulanıyor.Nitekim BBC'ye konuşan ABD'deki Oklahoma Üniversitesi'nde Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Prof. Joshua Landis, Suriye'deki son gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.ABD'li yetkililer de YPG/SDG'nin tamamen mağlup olması durumunda Amerikan ordusunun Suriye'de kalması için bir neden olmadığını düşünüyor.WSJ'ye göre, Suriye'de yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunuyor. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ın gözaltı tesisleri ve kamplarının durumu ise endişe konusu.Yetkililere göre, ABD, gözaltı tesislerinde bulunan 9 bin kişiden 7 binini Irak'a nakletmeye başladı. Bu askerlerin çoğu kuzeydoğudaki tesislerde YPG/SDG ile aynı bölgede yer alıyor.Bu kararın gerçekleşmesi halinde eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden bu yana 10 yıldan uzun süren Suriye'deki ABD operasyonları sona erecek.Terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hayat her geçen gün normale dönüyor.Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi sakini Duha Salahaddin Ammuri 'Bizler yeniden bölgemizle bütünleşmekten çok mutlu olduk' derken Veys Halil Mahmud 'Şimdi güvenlik sağlandı, bölgeye hizmet veriliyor, umarız ki daha da iyi olacak' dedi.Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını bildirdi.