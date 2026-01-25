Gazze'de Zulüm Bitmiyor! Can Kaybı 71 Bin...

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği bildirildi.Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının da bin 321 olduğu bildirildi.İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 657'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 399'a ulaştığı aktarıldı.