Emekliye Ek Ödeme! En Yüksek Promosyon...

Emekli promosyonu 2026 için rakamlar güncellendi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Akbank, TEB, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri kaç lira oldu? Emekli zammının belli olması sonrası bankaların ödemeleri de değişti. Yeni emekli olanlar ya da sözleşmelerini yenilemek isteyenler kendileri için karlı olacak yeni bankaları araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar…Ocak 2026'ta SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi.12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnt/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı!Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı10.000 TL - 14.999,99 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 10.000 TL20.000 TL ve üzeri12.000 TLSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL10.000 TL - 14.999,99 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TLEmekli maaşını İş Bankası'ndan alan veya İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri ilk kez vadesiz mevduat hesabından vereceği 2 adet otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL MaxiPuan kazanıyor!1 Ocak– 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için talimat veren SGK Emeklileri promosyon taahhüdü vermeleri ve 1-31 Ocak 2026 döneminde Bankamızdan ilk defa iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda kampanyadan faydalanabilecektir.Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026'dır.Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı0 - 9.999 TL 5.000 TL 1.250 TL 6.250 TL10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 10.000 TL15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 2.500 TL 12.500 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 3.000 TL 15.000 TLSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.