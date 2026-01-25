Şam Uluslararası Havalimanı’na Yönelik İddiaya İletişim Başkanlığı'ndan Yanıt!

Yalan habere anında müdahale...Bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na askerî operasyonlar amacıyla radar sistemi kurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulan sistemin, sivil uçuşların güvenliğini artırmaya yönelik Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi olduğu belirtildi.Radarın, ilgili Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulduğu, hava sahası kontrol kapasitesini güçlendirmeyi ve uçuş güvenliğini artırmayı amaçladığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin dost, kardeş ve komşu ülkelerle olan ilişkilerini hedef alan spekülatif ve yanıltıcı paylaşımlara karşı kamuoyunun dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.